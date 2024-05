A tájékoztatón Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd bejelentette, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP_Plusz) lehetőség nyílik közoktatási infrastruktúra fejlesztésre. Ennek keretében a Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium felújítására, korszerűsítésére mintegy 663 millió forint támogatást ítéltek meg. A projektet az Esztergomi Tankerületi Központ és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. közös konzorciumként fogja megvalósítani.

Muszela Szabolcs, dr. Tittmann János, Popovics György, Erős Gábor és Vidra Gábor az energetikai korszerűsítésről szóló tájékoztatón.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Korszerűsítés után csökkenhetnek a fenntartási költségek

Popovics György ismertette, hogy a projekt során elvégzik a teljes körű külső hőszigetelést, kicserélik az elavult nyílászárókat is. Megváltoztatják a fűtési módot, hőszivattyús fűtési rendszert alakítanak ki, a tetőre napelemeket fognak felszerelni, így jelentősen csökkenhetnek a fenntartási költségek. A tornaterem gépi szellőzésének, valamint egyes helyiségcsoportokban a légkondicionálás kiépítése is megtörténik, de részleges belső felújítás is lesz.

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerint ezzel a projekttel Dorog egy újabb mérföldkőhöz érkezett. Dr. Tittmann János polgármester ismertette, hogy a gimnázium tematikája révén összekapcsolódik az alapfokú oktatással, a két tannyelvűségen keresztül egészen az úszásoktatásig. Ezért is fontosnak tartják a felújítást. Muszela Szabolcs, a tankerület igazgatója bízik benne, hogy mihamarabb megvalósulhatnak a fejlesztések. Vidra Gábor, a gimnázium igazgatója köszönetet mondott a támogatásért. A korszerűsítés egyébként 2026 végéig fejeződhet be.