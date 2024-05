Az idén második alkalommal tartottak nagysikerű családi hétvégét a Legendák a levegőben program szervezői. Kecskédi repülőnap volt a hétvégén.

A kecskédi repülőnapon kipróbálható volt a sárkányrepülő

Fotó: Flajsz Péter

– Tizenkét éve kezdtük szervezni a Legendák a levegőben sorozatot – meséli Vécsei Mihály pilóta, aki egyben a főszervező is. – Minden gyakorló pilóta korunkban kezdődött. Növelni szerettük volna a repült órák számát és kitaláltuk, hogy szervezett keretek között is lehet ezt csinálni – tette hozzá. Az első alkalom olyan jól sikerült, hogy aztán évről évre újra megszervezték a rendezvényt. Ennyi idő alatt – folytatta – már 67 alkalommal jártunk az ország különböző pontjain és a 68. rendezvény helyszínének a már korábban is jól bevált kecskédit választottuk.

Az egyik közönségkedvenc a 30 éves AN-2

Fotó: Flajsz Péter

Megtudtuk, hogy a világjárvány teljesen felülírta a számításokat. A Covid-helyzet előtt még légi parádékkal és bemutatókkal készültek a repülőnapra, azt követően már sétarepüléssé és családi hétvégévé nemesült a program.

Olyanok vagyunk mint egy országjáró cirkusz. Csak nem vásárosok utaznak, sátorral és lovasszekérrel, hanem pilóták mennek repülőkkel és helikopterrel, minden hétvégén más és más településre

– vont párhuzamot a főszervező. A csapat egyébként múlt héten volt Budaörsön, jövő héten pedig Bajára, Esztergomba, Nagykanizsára és Zalaegerszegre érkeznek a vasmadarak.

Kicsik és nagyok is találtak maguknak kellő elfoglaltságot

Fotó: Flajsz Péter

A bemutatkozó sportágak – műrepülés, motoros repülés, sárkányrepülés, lézerlövészet, repülőmodellező és drónbemutató, siklóernyőzés – mellett honvédelmi akadálypályával, valamint katonai hagyományőrzőkkel, toborzósátorral, no és persze sétarepüléssel, élményrepüléssel várta az érdeklődőket a kecskédi reptér.

A kecskédi repülőnap szárnyakat adott

– Az időjárásra sem lehet panaszunk. Semmi akadálya nem volt annak, hogy ragyogó hétvégét töltsenek együtt a repülés szerelmesei – vont mérleget Vécsei Mihály főszervező, aki szerint nem kérdés, hogy jövőre ismét tiszteletüket tegyék a kecskédi repülőtéren. Leendő pilótáit várta a Bulldog, az AN-2, a Cessna 172, a Diamond 20, a Sárkányrepülő, az Autogyro, valamint a Robinson 44 helikopter. Egy út 10 perc volt, és géptípustól függően 15 és 28 ezer forint között mozgott. Ez volt az élményrepülés, a műrepülést 65 ezer forintért lehetett kipróbálni.