Ahogy arról beszámoltunk, a minap újra benépesült a kecskédi repülőtér. 2020 és 2022 után az idén is vármegyénkbe látogatott a Legendák a levegőben csapata és most is legendás számokat produkáltak. Minderről meséljen Vécsei Misi főszervező, akit a statisztikai adatok miatt hívtunk segítségül.

– Az időjárásra sem lehet panaszunk, hiszen a szombati eső közeli időjárást felváltotta a napsütés és semmi akadálya nem volt annak, hogy ragyogó három napot töltsenek együtt a repülés szerelmesei. Másrészről pedig az érdeklődés is kifogástalan volt, több mint 10 ezer látogatónk volt – vont mérleget a főszervező, aki szerint nem kérdés, hogy jövőre ismét tiszteletüket tegyék a kecskédi repülőtéren.

Sokan érkeztek pokróccal a kézben, majd földre kuporodva szemlélték a légi eseményeket. Érdekességnek számított az Autogiro, ami félig helikopternek, félig pedig repülőnek minősített légi jármű. A közönségkedvenc a Robinson 44 típusú helikopter volt, ami nemcsak látványában volt gazdag, hanem utasokban is. A legtöbb jegy itt fogyott el, annak ellenére, hogy hatperces utazás várt az érdeklődőkre. A többi gépmadár tovább, tíz percen át rótta a köröket a levegőben. Ez az idő bőven elég volt megcsodálni madártávlatból a Vértes erdeit, valamint a közeli városok közül Tatabánya és Oroszlány nevezetességeit.