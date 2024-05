Ezután Rajk János plébániai kormányzó megáldotta az új járművet, majd Sári Ákos Donát tűzoltó ezredes, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója méltatta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp csapatát. Ugyanis önkéntes tűzoltókként nemcsak tűz- és káreseteknél avatkoznak be, hanem például a mentőcsoport tagjaként országos gyakorlaton is részt vettek tavaly, melyen minősítést is szereztek. Fontos számukra a tűzmegelőzési felvilágosítási munka, de a tavaly augusztusban, a Pest vármegyében keletkezett viharkárok után is lehetett rájuk számítani. Véleménye szerint jó helyre került az új jármű, melynek minden bizonnyal jó gazdái lesznek.

Multifunkciós járművel gazdagodtak

Ifj. Szabó Imre parancsnok elmondta, hogy a régi csapatszállító kisbuszukat a kihasználatlanság miatt eladták a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálatnak. Közben számtalan hirdetést megnéztek, a céljuk az volt, hogy egy új, multifunkciós gépkocsit vásároljanak. Németországból vették meg a 2004-es évjáratú Volkswagen LT típusú járművet, melyet aztán támogatásokkal és önerőből szereltek fel és így vált lényegében egy műszaki mentő, illetve gyorsbeavatkozó kocsivá. Bár nem összkerék meghajtásos, mégis jó alkalmazkodik a terepviszonyokhoz, hiszen hátul négy kerékkel rendelkezik. A Volkswagen LT motorjában mintegy 18 ezer kilométer van csak, így szinte újszerű állapotban került Sárisápra. A járműre felszereltek egy 400 literes víztartályt és a hozzá kapcsolódó magasnyomású szivattyút. Van rajta plusz generátor inverterrel, de még beépített fényárbóccal is rendelkezik, mellyel sötétben meg tudják világítani a káresemény helyszínét. Sőt erre a kocsira került a Magyar Falu Programban elnyert támogatás révén megvásárolt, elektromos autók tüzének megfékezésére alkalmas oltólándzsa és az adó egyszázalékos felajánlásokból beszerzett magasnyomású háti oltóberendezés is.

Erős Gábor szintén méltatta a helyi tűzoltókat, akik Sárisáp mellett további öt környékbeli település biztonságáért is felelnek. Véleménye szerint példát mutatnak abban is, hogy akár falunapi rendezvényen is összetartó közösségként vesznek részt. Örömét fejezte ki, hogy a kormány által elindított Magyar Falu Program lehetőséget nyújt kis egyesületeknek a pályázati források elnyerésére,továbbá jó hír, hogy a program a jövőben is folytatódni fog. Köszönetet mondott a családoknak, hiszen a támogatásuk nélkül nem működhetne ilyen hatékonyan az egyesület.

Ezután a Szent Flórián szobor előtt koszorút helyeztek el, majd Kollár Károly, Sárisáp polgármestere is méltatta az önkéntes tűzoltókat, végül pedig átadta az önkormányzat ajándékát. A tűzoltóautó formájú pinata játékkal felejthetetlen élményt nyújtottak a gyermekeknek is. A tűzoltó nap keretében látványos tűzoltási bemutatót is tartottak, az egység az új multifunkciós járművel sietett a helyszínre.