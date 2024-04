Méltán büszke a város a verhetetlen csodakancára, Kincsemre, akinek érdemeiről még egy film is született. A közelmúltban pedig egy márványtáblát avattak a korábbi törzsmén istálló, jelenlegi járási kormányhivatal épületének falán.

Kincsem életéről és eredményeiről nyílt kiállítás Kisbéren

Fotó: Zetovics Márió

Kincsem bejárja az országot

Most egy kiállítással tisztelegtek Kisbéren a híres csodaló emlékének, amit három héten keresztül láthatnak az érdeklődők a művelődési házban. A tervek szerint a tárlatot az ország több pontjára is elviszik. Az ünnepélyes megnyitón többek között beszédet mondott Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Estók János a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója, Sinkovicz Zoltán, a település polgármestere, illetve Brenyó József, író, aki többek között a Kincsemről szóló könyvet is írta. A beszédek végén dr. Nagy László, muzeológus tartott kurátori tárlatvezetést és mesélt Kincsem életéről, illetve eredményeiről a vendégeknek.