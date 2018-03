A mozivásznon térnek vissza a Maffiózók

Előzményfilm készül a nagysikerű tévésorozatból, amelyben valószínűleg az HBO-széria néhány karaktere is feltűnik - jelentette be a New Line Cinema stúdió.

A New Line ugyanis megvásárolta a legendás sorozat alkotója, David Chase és írótársa, Lawrence Konner The Many Saints of Newark című forgatókönyvét. A film a társadalmi viharoktól terhes 1960-as években játszódik a New Jersey állambeli Newarkban és a helyi olaszok, valamint afrikai-amerikaiak közötti feszültség lesz a középpontjában. A stúdió szerint a moziban várhatóan feltűnik a 2007-ben véget ért Emmy-díjas sorozat néhány karaktere is. A leendő mozi azonban még meglehetősen sok a fehér folt: egyelőre nem tudni, ki rendezi az előzményfilmet és a szereplőkről sincs hír. A stúdió a bemutató dátumát sem hozta nyilvánosságra. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A Maffiózók főszereplője, James Gandolfini, aki Tony Sopranót alakította a sorozatban, 2013-ban halt meg szívrohamban, 51 éves korában. A széria egy másik szereplője, a Phil Leotardót alakító Frank Vincent 2017-ben halt meg. Borítókép: ARCHIVES DU 7EME ART/PHOTO12/AFP