Bár egyelőre működni biztos nem fog, de az biztos, hogy igen látványos lesz a tatai Nepomuki malom malomkereke, aminek egy részét már be is helyezték. A malomkerék a tatai önkormányzat támogatásával kerülhetett méltó helyére és az a malomrestaurátor, Tamás Péter készíti, aki a Jenő malom új kerekét is építette.

A malomkerék egy része már a Nepomuki malom oldalát díszíti

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Tata legújabb malomkereke a Német Nemzetiségi Múzeum oldalát díszíti hamarosan. Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója a Kemma.hu kérésére elmondta, hogy egy régi vágyuk válhatott valóra a malomkerék építésével.

Mozgó malomkerék lesz

– Sajnos már kevés olyan malom van Tatán, aminek malomkereke, akár mozgó malomkereke van. Ez a Német Nemzetiségi Múzeumnál azért is indokolt, mert elég régóta ez az épület ad otthont a megújuló energiaforrásokról szóló kiállításnak. A múzeumpedagógiai foglalkozások is ehhez kötődnek, ahol mutatnak is a kollégák arról videót, hogy ezek a malomkerekek hogyan is működtek. De kimenni élőben megtekinteni az biztosan más élmény lesz – mondta az igazgató, aki szerint a Nepomuki malom malomkereke különleges lesz.

A malomkereket ugyanaz a restaurátor készíti, aki a Jenő malom kerekét is építette

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Egyedi a Német Nemzetiségi Múzeum abban, hogy a tatai malmoknál sehol máshol nem lehet rálátva nézni a malomkerék forgását. Vagy szemből látjuk, vagy nincs mozgásban a kerék. Így ezért ez biztos újdonságot fog nyújtani. Bízunk benne, hogy a város közepén, egy kis belső udvarban könnyen megközelíthető malomkerékkel a múzeum látogatottsága is nőni fog – vélekedett a szakember, aki szerint egyelőre nem hajt meg semmit a malomkerék. Azonban ha visszatérnek a források és lesz elég ereje a pataknak, akkor megvizsgálják majd, hogy mit tudnának a malomkerék energiájával működtetni