Az új bölcsődei épületrész átadóünnepségén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket. Az óvodások műsora után Erős Gábor országgyűlési képviselő kijelentette: az a település és az az ország, mely bölcsődéket épít, az egyben a jövőt is építi. Mivel a gyermekek idejük nagy részét a bölcsődékben, óvodákban töltik, így fontos, hogy minél komfortosabb és szebb környezet vegye őket körbe. Megjegyezte, hogy a térség számos pontján láthatunk példát ezen intézmények építésére, megújulására, mely kapcsán köszönetet mondott a kormánynak és a vármegyei önkormányzatnak.

Pergel Lajos, Kosztkáné Rokolya Bernadett, Popovics György és Erős Gábor szalagátvágással avatta fel az új új bölcsődei épületrészt.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretén belül a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című projektre 140 millió forint támogatást ítéltek meg. A piliscsévi önkormányzat további 15 millió forint saját forrással járult hozzá a bölcsődebővítéshez, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel közös konzorciumként valósítottak meg. Említette, hogy a vármegyében a TOP-ban, vagyis az előző pályázati ciklusban, illetve a TOP_Pluszban összesen több 11,4 milliárd forint jutott óvoda- és bölcsődefejlesztésre. Piliscsév is eredményesen szerepel a pályázatokon, a TOP-ban és a TOP_Pluszban összesen 320 millió forint támogatás érkezett.

Juhászné Somogyi Éva Anikó intézményvezető körbevezette Popovics Györgyöt, Kosztkáné Rokolya Bernadettet és Erős Gábort az új épületrészben.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Nagy igény volt bölcsődefejlesztésre

Kosztkáné Rokolya Bernadett elárulta: mivel folyamatosan növekszik a lakosságszám és mivel egyre több gyermek él a településen, így igen szükségessé vált a bölcsőde bővítése. A már meglévő 14 férőhelyet a most lezárult projekt révén további 14 férőhellyel bővíthették ki. Az önkormányzat saját forrásból hőszivattyús rendszert és tűzjelző rendszert is telepített. Hozzátette: a működési engedély beszerzése, illetve a használatbavételi engedélyeztetési eljárások lefolytatása is folyamatban van.

Hanzelik Gábor okleveles építészmérnök, a projekt tervezője és műszaki ellenőre elmondta: egy korszerű épület megvalósítása sokkal komplexebb feladat, mint gondolnánk, sok ember összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy a terv valósággá váljon. Végül úgy fogalmazott: az önkormányzattal jó együttműködésben vitték végig a projektet.

A beszédek után Pergel Lajos, a kivitelezést végző PELAPROJECT Kft. ügyvezetője, Kosztkáné Rokolya Bernadett, Popovics György és Erős Gábor átvágták a szalagot, majd Juhászné Somogyi Éva Anikó intézményvezető körbevezette a meghívott vendégeket az új épületrészben.