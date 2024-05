A Virágos Magyarország verseny szervezőbizottsága és a Magyar Turisztikai Ügynökség 2024-ben 31. alkalommal hirdette meg környezetszépítő pályázatát, amelyre a nevezési határidő meghosszabbítását követően több mint két héttel tovább, május 20-ig várják a helyi közösségek jelentkezéseit. Az elmúlt években bevezetett új díjkategóriák sikereire alapozva idén is a fenntarthatóságé és a közösségeké a főszerep. Másodszor hirdetnek majd győztest az „Év zöld innovációja” kategóriájában, amellyel a települések fenntarthatósági törekvéseire szeretnék a szervezők irányítani a figyelmet. Emellett ismét várják a jelentkezőket a jubileumi évben megújult „Virágzó közösség” díjra is. Az elmúlt évek hagyományait folytatva 2024-ben sem kizárólag teljes településképpel lehet elismerésre számítani: különféle tematikus díjak is gazdára találnak majd, díjazzák például az év fasorát és óvodakertjét, illetve a legvirágosabb főteret.