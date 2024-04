Korábban már is írtunk arról, hogy a MOL Tatabánya KC játékoskerete jelentősen megváltozik a szezon végén. Először még Ancsin Gábor és Győri Mátyás távozásáról szóltak a hírek, ők az idei bronzéremért folyó csatában nagy rivális Ferencvároshoz igazolnak át, majd pár héttel később további játékosok távozását is bejelentette a klub. Arról még nem közöltek korábban sehol információt, hogy ki, melyik csapatban folytatja pályafutását, most azonban megtört a jég, a Győri ETO férfi kézilabdacsapata hivatalos közleményben jelentette be az új igazolásokat.

Vajda Huba jövőre már a Győri ETO játkosaként nézheti Bartucz László védéseit

Forrás: MOL Tatabánya KC

Tatabányai erősítésekkel vág neki az élvonalnak a Győri ETO

Az élvonalba tíz év után feljutó, az NB1/B friss aranyérmese, a Győri ETO - UNI FKC a honlapján közölte, hogy a következő idényben zöld-fehérbe öltözik Uros Vilovski és Vajda Huba. Ők mindketten szerepeltek korábban a magyar válogatottban, az újonc csapat számára erősítést jelenthetnek. Főleg, ha figyelembe vesszük, korábban a Pick Szeged irányítójának, Dean Bombacnak az érkezését is bejelentették.

— Örömmel jelentem be, hogy sikerült két magas tudású játékossal megállapodnunk. A Tatabánya két sportolója Uros Vilovski és Vajda Huba is zöld-fehérre cserélik a kék-fehér szerelésüket. Védekezésünk a jövő évben Ásványi Gellért, Gerdán Tibor mellett kiegészül Uros és Huba személyével – közölte Uhlig Rita, a Győri ETO-UNI FKC ügyvezetője.

Eközben a MOL Tatabánya KC is igyekszik a megüresedő helyeket pótolni a keretben. Eddig három új játékos szerződtetését jelentették be: Ignacio Plaza a Porto, Radnavánszki Attila a Pick Szeged, míg Patrick Lemos az AEK Athén szerelését cseréli le tatabányai színekre. Az együttes közben továbbra is harcban van a bronzéremért, aminek a megszerzéséhez már "csak" le kell győzni a Balatonfüred és a Csurgó gárdáját.