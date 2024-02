A 2021-es egyiptomi világbajnokságon tagja volt az ötödik helyezést elért együttesnek, illetve ott volt a nemrégiben véget ért németországi Európa-bajnokságon is, amelyen szintén ötödik lett a válogatott, Ancsint ráadásul jelölték a torna All Star-csapatába is.

– Jó emlékeket őrzök az első fradis időszakomból, jól éreztem magam a csapatban, remek a közösség, és még jelenleg is vannak a keretben olyan játékosok, akikkel akkor együtt játszottam – mondta a fradi.hu-nak Ancsin Gábor.