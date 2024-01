A keretbe három tatabányai került be (Krakovszki Bence, Ancsin Gábor és Bartucz László). Utolsó kettő játéklehetőséget is kapott, és nem egyszer volt stabil támasza a fiúknak. Na de mit is lehet tudni róluk, az Eb tatabányai hőseiről?

Nem semmi, amit a tatabányaiak nyújtottak az Eb-n

Ancsin-bombákból nem volt hiány az Európa-bajnokságon. A jobbátlövő a szlovének ellen is megmutatta az erejét: több 130 kilométer/óra közeli lövése is volt a helyosztón. Jelen állás (vasárnap délután) szerint a tizedik leggyorsabb gól az övé a tornán: 126,94 kilométer/órás lövése még a németeknek talált be a középdöntőben. Az Európai Kézilabda-szövetség statisztikájában külön vezetik a büntetőből és a „sima” lövésből szerzett gólokat. Az idei Eb nyolc meccsén a tatabányai játékos 24 találatot szerzett, ez 50 százalékos hatékonyság. A magyarok közül csak Bánhidi Bence múlta felül: 32 góllal.