Első alkalommal szervezett szakmaismereti versenyt a Komárom-Esztergom vármegyei Kereskedelmi- és Iparkamara.

Szakmaismereti versenyen bizonyíthattak vármegyénk hat diákcsapata

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Szakmázz velünk! című megmérettetés döntőjét tegnap tartották a tatabányai székházban, ahová a vármegye hetedik és nyolcadik osztályos diákjai jelentkezhettek, 5-5 fős csapatokban. A verseny három fordulós volt.

A vetélkedő alapvető célja volt, hogy a tanulók jobban belelássanak a szakmákkal kapcsolatos ismeretekbe. Ennek érdekében jött ács és asztalos is a versenyre, de Flórián Zoltán az elektromosság témakörében készített feladatokat, amiket a helyszínen együtt oldott meg a gyerekekkel. Ezenkívül gazdálkodással, kereskedelemmel, gépészettel és vendéglátással kapcsolatos feladványok vártak a diákokra. Egyebek mellett a mesteravatással is megismerkedhettek, ami hagyományos ünnepnek számít a kamaránál.

Mindent beleadtak a diákok: a legapróbb részletekre is odafigyeltek

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Fekete Berkes Borbála, a Komárom-Esztergom vármegyei Kereskedelmi- és Iparkamara pályaorientációs tanácsadója elmondta, összesen 20 csapat jelentkezett, ebből hat jutott a döntőbe. A tanulók Esztergomból, Tarjánból és Oroszlányból érkeztek. Az utóbb említett bányászvárosból összesen hat csapat jelentkezett, egy általános iskolából, a Józsefből. A végén a Cégvezetők, a Jövő reménységei, az Univerzum mesterei, a Szakmabetyárok, a Földrajzmatyik és a Mezőgazdászok ültek az asztaloknál. A rendezvényen néhány cég képviselője is megjelent: a Grundfos Tatabánya Kft., az OTP tatabányai kirendeltsége és a Tesco is képviseltette magát.

A zsűrit teljesen lenyűgözte a fiatalok jövőről alkotott elképzelése

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az ítészek között neves szakmabeliek foglalnak helyet. Rabóczky Erzsébet, aki a vendéglátást értékelte, valamint Kovács Vilmosné és a kamara szakemberei.

Szakmaismereti verseny a jövőben

Az írásbeli feladatok során a diákok jövőről alkotott elképzeléseikre volt kíváncsi a kamara. Mindezt egy álláshirdetés formájában kellett megjeleníteni. A tanulók szerint Delfin edző, Csillámpóni gondozó, Űrtúra-vezető, űrkozmetikus, lebegőautó gyártásvezetője, valamint Dimenzió felfedező is belefér a jövő szakmái közé. Önálló feladatként pedig egy-egy vállalatot, illetve vállalkozást, vagy mesterembert is be kellett mutatniuk a csapatoknak.