Vadállatmentés 7 órája

A fővárosi állatkert védenceit engedték szabadon Naszálynál

Több vadállatot is szabadon engedtek a közelmúltban a vadmentők. A Fővárosi Állatkert munkatársai peléknek is süninek is új otthont találtak Naszály közelében.

Goletz-DeáK Viktória Goletz-DeáK Viktória

Naszály környékén engedték szabadon a Fővárosi Állatkert vadállatmentő központjának munkatársai legújabb védenceiket. Madarakat és kisemlősöket engedtek vissza természetes élőhelyükre. Legutóbb Naszály környékén engedték szabadon a Fővárosi Állatkert vadmentői a védenceiket

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy vadállatmentő munkájuk részeként a tavasz folyamán több elengedést is szerveztek már, ahol sikeresen rehabilitált mentett állatokat, madarakat és kisemlősöket engedtük vissza természetes élőhelyükre. A Fővárosi Állatkertből Naszályra Ezúttal Naszály környékére esett a választásuk, ahol már korábban is engedtek szabadon kisállatokat. – Az állatkertünk természetvédelmi tevékenységének részét képező vadállatmentő munka célja mindig az, hogy a sérülés miatt bekerült állatokat meggyógyítsuk, a legyengülteket felerősítsük, az elárvultakat pedig felneveljük, hogy a folyamat végére emberi segítség nélkül tudjanak boldogulni a természetben. Ha a rehabilitáció sikeres, sor kerülhet az állatok elengedésére olyan élőhelyeken, ahol megtalálják a számításukat, pontosabban a táplálékot, a búvóhelyet, és persze a fajtársaikat is. Ezeket a helyeket a nemzeti parkoknál, természetvédelmi oltalom alatt álló területeken dolgozó terepi szakemberekkel együttműködve szoktuk kiválasztani – magyarázta a szóvivő. Most is gondos mérlegelés alapján választották ki a megfelelő helyszínt. A mentett állatok többsége madár, de sok pele és sün is a központba kerül

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert – Minden esetben megnézzük, hogy milyen állatokat szeretnénk szabadon engedni és számukra milyen a megfelelő környezet. Fontos hogy a térségben legyen megfelelő minőségű és mennyiségű táplálék, illetve a környéken éljenek a fajtának más példányai is, hogy ne legyenek magányosak, megtalálják leendő párjukat – magyarázta a helyszín kiválasztásának menetét Hanga Zoltán, aki elmondta, hogy a nemrég véget ért tavaszi időszakban több ilyen elengedést is szerveztek több helyszínen. – Először, a vadállatmentő központunkban áttelelt mentett sünök elengedésére került sor még a tavasz viszonylag korai időszakában, amikor az időjárás már alkalmas volt erre. A legutóbb pedig néhány napja Naszály térségében találtak új otthonra védenceink. Összesen 19 széncinege, 14 fekete rigó, 7 nagy fakopáncs, 1 mezei veréb, 1 házi rozsdafarkú, 1 meggyvágó, valamint 5 nagy pele és sün kerülhetett vissza a természetbe – árulta el a zoológus.

Ezernyi állaton segítenek A fővárosi állatkert adatai szerint 2023-ban 130 faj 2368 egyede kapott második esélyt vadállatmentő központban. A mentett állatok több mint fele, 93 faj 1185 egyede madár volt. Az emlősöket 23 faj 965 egyede, a hüllőket és kétéltűeket pedig 14 faj 218 egyede képviselte. A mentett emlősök legnagyobb része a múlt évben is sün volt: összesen 523 tüskéshátúról gondoskodtak. Segítséget kapott még 403 mentett denevér is 17 különböző fajból, valamint 25 vörös mókus, 11 nagy pele is.

