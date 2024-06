„Elsőbálozók” az Európa-bajnokságon

Van azonban egy harmadik kapus is Rossi keretében. Szappanos Péter, akinek nevét legkésőbb a Paks Magyar Kupa-beli győzelme után minden focidrukker megtanulhatta. Bár Szappanos elég későb, 28 évesen mutatkozott be az élvonalban, de hamar kitűnt teljesítményével, most pedig pályafutása legjobb szezonja után vághat neki az Eb-nek.

A hálóőr 2012/13-ban az akkor NB II-es Tatabánya csapatában védett, majd Mezkőkövesden, a 2018/19-es szezonban bizonyíthatott NB I-es szinten is. Paksra 2023-ban igazolt. Először 2021-ben kapott meghívót a válogatott keretébe, majd egy évvel később barátságos meccsen be is mutatkozhatott címeres mezben. Egyszeres válogatott eddig, ezzel a keretben ő az „új fiú” mondhatni, a kétmeccses Horváth Krisztián, valamint a három meccsen már pályára lépő Dárdai Márton és Kata Mihály mellett.