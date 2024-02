Dr. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, az egyetemi modellváltás óta versenyképesebb intézmények jöttek létre hazánkban. Szeretnék, hogy 2030-ra legyen egy magyar egyetem a világ legjobb 100 egyeteme között. Fontosnak tartják, hogy az intézményekben a tudományos teljesítménybe, a hallgatói szolgáltatásokban, a tehetséggondozásban is lépjenek előre, együttműködve a térség gazdasági szereplőivel.

Szólt arról is, hogy átalakult a felvételi rendszer is, így az egyetemek már tavaly dönthettek arról, hogy melyik képzésükre kérnek emelt, vagy középszintű érettségit és a minimum pontszámokat is maguk határozhatják meg. Átalakítják a többletpontok rendszerét is, illetve az emelt és középszintű érettségi pontozásában is lesz változás.

A helyettes államtitkár segítségként a Felvi.hu oldalt ajánlotta, ahol minden szükséges információt meg lehet találni. A nemzetközi tapasztalatszerzést is fontosnak tartotta, az Erasmus mellett elindult a Pannónia-program is, amellyel a világ bármely országában lévő egyetemére ki lehet vele jutni.

Ezt követően előadások következtek, elsőként Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke a felvételi rendszer változásaira hívta fel a végzős gimnazisták a figyelmét.