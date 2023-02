A buszmenetrend módosítása, a Komáromi napok és a Komárom visszavár! program is szóba került a helyi ifjúsági tanács február 3-i, pénteki alakuló ülésén, amelyet a polgármesteri hivatalban rendeztek. Turi Ádám, a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnöke elmondta, szerettek volna egy olyan szervezetet a városban, amely a 18 és 35 év közötti fiatal felnőtteket képviseli, ezért jött létre a Komáromi Ifjúsági Tanács.

Komáromban ugyanis sikeresen működik évek óta a Diákönkormányzatok Városi Szövetsége (DiViSz), ez a csoportosulás azonban a 6 és 18 év közöttieket szólítja meg. Dr. Molnár Attila polgármester arról beszélt a résztvevőknek, szeretnék bevezetni a Komárom visszavár! programot. Ennek lényege, ha egy komáromi fiatal felsőoktatási intézménybe megy tanulni, és tanulmányait követően vállalja, hogy visszatér a városba, az ösztöndíjas támogatásban részesül. A város vezetője ezt követően megköszönte azt is, hogy Horváth Csongor, a DiViSz elnöke jelezte az új buszmenetrenddel kapcsolatos anomáliákat, amelyek megnehezítik a diákok számára az iskolába-, illetve a hazajutást. Megígérte, továbbítja a kéréseket a szolgáltató, a Volánbusz irányába.

Hajnal Dóra önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, a Komáromi Ifjúsági Tanács tagjai minden bizonnyal ambiciózus fiatalok, akiknek az ötleteire szüksége van a városnak. A Komáromi napokkal kapcsolatban elmondta, várják a tanács tagjainak javaslatait is. Kiderült az is, az ErődFeszten fellép a fiatalok körében népszerű ValMar és Azahriah is, de a Jókai ligetbe ugyancsak sok programot szerveznek, amelyeken a részvétel ingyenes lesz. Ezt követően az évben még várható programokra is kitértek, amelyek érdekelhetik a fiatalokat. K. D.