Mint arról korábban beszámoltunk, Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_PLUSZ) keretein belül 1,5 milliárd forint támogatást nyert el a Terézia utca – Petőfi utca – Kálvária út – Dobogókői út kereszteződésébe megtervezett körforgalom kiépítésére.

Elkezdődött a Piskóta körforgalom kivitelezésének első üteme.

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere még januárban közölte a lakossággal, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel aláírtál a projekttel kapcsolatos szerződést és akkor bejelentette azt is, hogy a kivitelezés áprilisban elkezdődik és még az idén be is fejeződik. A város vezetője akkor arra is kitért, hogy a csomópontnál négy gyalogos-átkelőhelyet is ki fognak alakítani, így a járókelők biztonságosan kelhetnek majd át az úttesten.

Az esztergom.hu-n napokban megjelent egy tájékoztató arról, hogy április utolsó napján elkezdődik a régóta várt „Piskóta körforgalom” építésének első üteme. A munkaterület átadás meg is történt, a kivitelező kedden délelőtt már nekilátott a Terézia utcában az egyes feladatoknak. A munkavégzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozást is bevezettek, a Terézia utca Meszéna utca felől nyíló és a Szent Anna patikáig tartó szakasza zsákutcává vált. Az útlezárás várhatóan három hétig marad érvényben. Az önkormányzat arra kéri a járművezetőket, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek.