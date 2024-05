A veol.hu készített podcast interjút Ivo Díazzal, a kubai születésű, de a magyar állampolgárságot később felvevő kézilabdázóval, aki pályafutásának utolsó éveit Tatabányán töltötte, és itt is fejezte be az aktív sportot. A Tatabányán is közönségkedvenccé váló egykori sportoló mesélt a gyermekkoráról, arról, hogy először a kosárlabdapályán pattogtatta a labdát, ami mellett atletizált.

Ivo Díaz, aki Tatabányán is a közönség egyik kedvence volt

Fotó: Horváth Gábor / Forrás: Veol.hu

Amikor az iskolában elment a kosárlabdatesztekre, szinte minden mutatóban megfelelt, egyet kivéve: azt mondták neki, nem elég magas a sporthoz. Ekkoriban 11 éves volt, a kézilabdát csak hírből ismerte, mert volt egy-két barátja, akik meséltek neki a sportágról, amiben a későbbi sikereit elérte. Végül mások unszolására fogott neki a kézilabdázásnak, amit egyre jobban megszeretett, ahogy telt az idő. A többi pedig már történelem: magyar válogatottság, megannyi bajnoki cím és BL-döntő egy olyan sportágban, amit gyerekként még szinte nem is ismert.

Ivo Díaz, a magyar konyha és a magyar nyelv

Ivo Díaz 25 évesen érkezett Magyarországra Carlos Pérezzel az oldalán. Az interjúban elárulta, hogy mennyire volt nehéz elszakadni a családtól, tekintve, hogy a világ egy másik, messzi pontjára költözik, ráadásul nem csak egy vakáció erejéig. A kubai kézilabda ekkoriban már feljövőben volt, a világversenyeken a válogatott is egyre szebb eredményeket ért el, de ennek ellenére kétkedve fogadták őket. A pécsi "tanulóéveket" követően a magyar rekordbajnokhoz, Veszprémbe került, ahol már az egész ország, sőt, a kontinens is megismerhette a nevét.

Az interjúban elárulta még többek között, hogy mi volt a legnehezebb neki, amit meg kellett szoknia a Magyarországra érkezésekor, vagy gondolt-e arra, hogy inkább hazamegy. De szót ejtett a magyar válogatottról, a Bajnokok Ligája döntőjéről, a Kubából történő kitiltásukról, a magyar nyelv elsajátításáról, magyar konyháról, és arról, hogy mi a legnagyobb szívfájdalma a sportot illetően.

A teljes beszélgetést ide kattintva lehet meghallgatni.