A Facebook-oldalunkon a válaszadók kiemelték többek között azt, hogy a kisgyermekes anyáknak munkalehetőségeket kellene teremteni, valamint játszóházakat, mások a fiatalok számára is megfizethető bérlakásokat emelték ki, de az átfogó panelprogram is terítékre került, azzal együtt, hogy az idős, szegényebb embereket segítendő a finanszírozásból is kivehetné a részét az önkormányzat.

Tatabányán 23 ezer társasházi lakás van. Az épületgépészeti panelprogrammal az ott élőket segítené Gál Csaba

Forrás: Kemma.hu

Gál Csaba, Tatabánya Fidesz-KDNP-s polgármesterjelöltje, jelenlegi képviselője és frakcióvezetője a közösségi oldalán arról írt, hogy a városban 23 ezer társasházi lakás van, és az elöregedő épületekben egyre több gondot okoz a víz- és csatornahálózat, a csőtörések, mindemellett pedig gyakran romlanak el a liftek is. A villamoshálózatok zárlatai miatt több tűzeset is történt, otthonok égtek ki, emberéletek kerültek veszélybe.