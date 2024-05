Ha május 1-je, akkor sör, virsli, vattacukor és lufi. Egyikből sem volt hiány az idei Tatabányai Majálison. A felvonulás után többek között zumba, akrobatikus rock and roll is várta a látogatókat a Csónakázó-tó partja.

Az idei majális egyik leglátványosabb pontja a májfa állítás volt

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Állandó fellépők a majálison

– Szerencsénk volt az időjárással is, szép számmal érkeztek már eddig is a helyiek és környékbeliek – mondta Bartal Vilmos, az esemény szervezője, aki hozzátette, hogy folyamatosan keresik a helyi csoportokat, akiknek lehetőséget szeretnének biztosítani a rendezvényeken.

A színpad előtt kora délután is összegyűltek a kicsik és nagyok, hiszen a Virtus Majorette Sportegyesület lányai mutatták be produkcióikat, akik már régóta állandó fellépői a majálisnak. A mazsorettesek színes műsorát a közönség óriási vastapssal jutalmazta.

A Virtus Majorette Sportegyesület állandó fellépői a majálisnak

Fotó: 24 Óra

A fellépők mellett természetesen a gasztronómia is helyet kapott, a szokásos május 1-jei finomságok mellett kézműves termékekkel is találkozhattak a látogatók. Különleges mézek, kézzel készített ajándéktárgyak és használati eszközök. Ki ne használná vagy emlékezne a fonott bevásárlókosarakra! Vesszőből készült fonott termékek széles választéka is helyet kapott a Csónakázó-tó partján. Csavajda Péter kosárfonó Dunaföldvárról érkezett Tatabányára, ráadásul a helyszínen szintén készített kosarakat.

– 2005 óta foglalkozom fonott áru készítésével, a balesetem után mélyültem bele ennek a hivatásnak a fortélyaiba. A legkelendőbbek a bevásárló és a gyerek kosarak, de szeretik a kenyeres kosarakat is – árulta el lapunknak Csavajda Péter, aki nem először jár Tatabányán portékáival, ugyanis évek óta a Bányásznapra is nagy örömmel érkezik.

Csavajda Péter fonott portékáival érkezett a majálisra

Fotó: 24 Óra

A szervezők külön a legkisebbekre is gondoltak, Endrődi Ági és a Fellegjárók gyermekkoncertjét élvezhették az aprótalpúak.

Természetesen a rendezvény egyik leglátványosabb pontja idén is a hagyományos májusfa állítás volt. A színes szalagokkal díszített májfát az Emmer Róbert vezette Tatabányai Bányász Táncegyüttes táncolta körbe.