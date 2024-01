Bodó Richárd balátövő szerint a csapat jól kezdett, de a vége nem lett szép.

− Sajnálom, hogy ma ennyi volt csak bennünk. Ha két nap múlva játszunk, lehet, másképp alakul ez az ütközet. A védekezésünk, ami az egész Eb-n stabil volt, ma nem működött. A német csapat nagyon jó egyébként is, hazai pályán főleg, elkapták a ritmust, már az első félidő végén, amitől megjött az önbizalmuk is. Gyorsan jöttek ránk, mi kettőt cseréltünk, így nem tudtunk megfelelően visszazárni. A második félidőben jobban kiléptek már az átlövőinkre, a beállóinkra is jobban koncentráltak, bár Rosta Miki jól elmozgott, így ő helyzetekhez is jutott − elemzett a Pick Szeged játékosa.

Eb-elődöntő: matekozás és csodavárás

Az biztos, hogy a fiúknak össze kell szedniük magukat, mert bár így is a legjobb eredményeket tudja felmutatni a válogatott az Eb-k történetében (például a négy megnyert meccsel), de ha elődöntős álmaink vannak, ahhoz szerdán le kell győzni a franciákat, a németeknek ki kell kapniuk a horvátoktól, Izlandnak pedig pontot kell rabolnia az osztrákoktól.

Magyarország a csoportjában jelenleg harmadik helyen áll. A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok az ötödik helyért játszhatnak. A szerdai játéknap pikantériája, hogy a magyar-francia meccs lefújása után sem lehetünk majd még biztosak a mieink sorsában, a német-osztrák meccs ugyanis 20:30-kor kezdődik majd csak.