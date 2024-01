Ahogy arról beszámoltunk, a magyar kézilabda-válogatott 23-22-re, bravúros utolsó 5 percben győzte le Szlovéniát az Európa-bajnokság ötödikért helyért vívott meccsén, ezzel pedig a valaha volt legjobb Eb-eredményét érte el. Az ötödik hely megszerzéséből két tatabányai vette ki a részét: a kapus Bartucz László, aki a horvátok elleni meccs embere is lett, valamint a jobbátlövő Ancsin Gábor. A szintén MOL Tatabánya-játékos Krakovszki Bence a keretnek ugyan tagja volt, de játéklehetőséget nem kapott Chema Rodriguez szövetségi kapitánytól.

A szív diadala volt a szlovénok elleni győzelem

Bartucz László, a magyar válogatott kapusa a meccs után úgy fogalmazott a magyar szövetségnek, hogy mindenki, aki a pályán vagy azon kívül volt belerakta a szívét, lelkét ebbe a mérkőzésbe. Itt már nem lehet szakmázni.

Tudom, hogy klisé, de ez a szív diadala volt. Óriási sikert értünk el, hiszen még nem volt 5. helyezett Eb-n a magyar válogatott.

Nagyon boldog vagyok, de őszinte leszek, olyan fáradt vagyok, hogy még nem tudok igazán örülni − tette hozzá a kapus, aki 32 százalékos védéssel segítette a magyar válogatottak az ötödik helyhez a helyosztón. Érdekesség, a meccs embere a szlovén kapus, Ferlin lett, aki ugyanúgy 32 százalékkal védett, de eggyel többet: 11-et.

Ancsin Gábor ezúttal a magyar csapat harmadik, valamint a meccs negyedik legerősebb lövését mutatta be: 120,96 kilométer/órás sebességgel. Viszont értékesíteni sajnos nem tudta, ahogy a másik két lövését sem. Ahogy a kommentátorok is megjegyezték, a jobbátlövőn is látszott már a sorozatterhelés, az eddig megszokott bombagólok most elmaradtak.