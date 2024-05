Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán számoltak be arról, hogy újra várják a határvadászok jelentkezését. Mint írták: a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság toborzóival most több helyszínen is találkozhatnak az érdeklődők:

Újra várják a határvadászok jelentkezését a vármegyénkben is

Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség/Facebook



Határvadászokat keresnek

• május 8-án, 08:30-tól a Komáromi Rendőrkapitányság

• május 9-én, 07:30-tól Kisbéren, a Téglagyári úton (piacon)

• május 11-én, 08:00-tól Oroszlány, Malom téri piacon, 10:00-től az Oroszlányi Járási Hivatalban