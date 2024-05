Heves szóváltásba kerültek egymással az oszmán és a keresztény seregek vezetői a 16. Tatai Patara sajtótájékoztatóján. A turbánosok azt ígérték, hogy idén biztosan legyőzik a magyarokat, nem adják át nekik a tatai várat. A keresztények azonban nem hagyták annyiban: minden erőiket összegyűjtik Tatán, hogy Pálffy Miklós hadvezér vezetésével visszafoglalják a várat.

Zombori Mihály, a Tatai Patara megálmodója elmondta, hogy több új és régi elemmel is bővül az idei fesztivál

Fotó: GDV

Jól is teszik, mert Michl József, Tata polgármestere a Tatai Patara pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a szervezők csak addig rendezhetik meg a török kori fesztivált, amíg a magyarok győznek a harcban.

Nagy durranás lesz az idei Patara

A Tatai Patara ugyanis a 15 éves háború egyik legemlékezetesebb ostromának állít emléket. 1597. május 23-án volt, amikor gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány a fesztiválnak nevet adó robbanószerkezettel, a patarával visszafoglalta a török kézen levő tatai várat. A háromnapos rendezvényen a több mint 500 hagyományőr érkezik a határokon túlról is. A fesztiválon korhű ruhákkal, haditechnikai eszközökkel, a gyerekek és felnőttek számára egyaránt kipróbálható fegyverekkel és autentikus csatajelenetekkel készülnek. A látogatók megismerhetik a 16-17. század életének mindennapjait, a korabeli mesterségeket, ételeket is. Az idei patara különlegessége lesz, hogy két naszád is forgolódik majd az Öreg-tó habjain, és a hajókról ágyúlövéseket is adnak le.