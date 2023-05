A magyarokhoz zsoldosok is csatlakoztak. A svédek például könnyű ágyúval készültek. Parancsnokuk meglepően jól beszélt magyarul, mint kiderült, a szép magyar lányok miatt tanulta meg a nyelvünket. Kedvünkért még lőtt is az ágyúval egyet. A kapitány azt is elmondta, hogy ennek az ágyúnak az az előnye, hogy a földön és a várfalon is lehet használni, mert könnyű a súlya, és könnyű mozgatni. Ha a földön lőnek vele, akkor kövektől kezdve szögeken keresztül mindent töltenek bele és a katonák lábaira céloznak, hogy megállítsák őket. A várfalról pedig ágyúgolyóval lőttek, hogy minél messzebbre vigye.

Azt ígérték, ha kilátogatunk a három napos török kori fesztiválra megnézhetjük, hogyan foglalják vissza a Tatai várat a törököktől.