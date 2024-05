Több mint ezer oroszlányi gyülekezett a Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház környékén, hogy szemtanúja lehessen a bányászvárosban szervezett retró felvonuláson, illetve a majálison.

A retró felvonuláson a mazsorettesek nyitották a fellépők sorát

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Temérdek csapat döntött úgy, hogy képviselteti magát a rendezvényen, amelyről úgy tudjuk, tíz év kihagyás után szerveződött újra. Az önkormányzat, valamint a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár úgy döntött, hogy Oroszlány jubileumi évfordulójának egyik méltó programja lesz a felvonulás. Így a 70 éves város lakói a főúton, annak mentén, később pedig a városközpontban ünnepelhették a munka ünnepét.

Rég nem látott tömeg gyűlt össze a Rákóczi út mentén

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Tizenegyet ütött az óra, amikor az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar elkezdte felvezetni a felvonuló csoportokat. Zajácz Edina kísérte a Cirill mazsoretteseit, őket követte az előbb említett zenekar, akik reggeli ébresztőt is adtak, majd Lazók Zoltán városvezető és Rajnai Gábor alpolgármester.

Nem hiányozhatott a virsli sem...

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A teljesség igénye nélkül felvonultak a karatékák, a tűzoltók szirénázó autójukkal tették meg a tiszteletkört, majd bányamentővel érkeztek a bányászati múzeum tagjai, de a zumbások, a judo clubosok, és a kosarasok is adtak némi ízelítőt tudásukból. A nyugdíjas szakszervezet, az Örökifjak Mókus Őrse, valamint a Szijj Irma kamarakórus tagjai, és az iskolások is felvonultak. Láthattuk a Hunyadi Mátyás fekete seregét és a József Attila Általános Iskola növendékeit, illetve a Veolia csapatát is.