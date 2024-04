Mindeközben a KaDarka Társulat előadását lehetett hallani. A repertoárban többek között József Attila Kertész leszek és Tiszta szívvel című verse is zenei alapot kapott, de Ady Endrétől a Párizsban járt az ősz is elhangzott, Jónás Szabolcs előadásában. Juhász Laura egy Raqdnóti Miklós verset énekelt, az Éjszakát. Természetesen Wass Alberttől is elhangzott egy költemény, a Záróvers.