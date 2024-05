Idén is csaknem ezren vállalkoztak arra, hogy a Szabadság térről indulva, az Erzsébet hídon áthaladva eljussanak az észak-komáromi sportcsarnokhoz.

Mintegy ezren teljesítették a távot

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A belemelegítést Grónai Sándor, a komáromi Alexandros Muay Thai Gym vezetőedzője tartotta, aki maga is indult a versenyen. Két távra lehetett nevezni, 5,5, valamint 10 kilométeren versenyezhettek a futók. A mezőnyt Molnár Attila és Keszegh Béla, Dél-, illetve Észak-Komárom polgármesterei indították útjára. Utóbbi a 10 kilométeres versenyen is érdekelt volt.

Molnár Attila úgy fogalmazott, öröm látni, hogy ilyen sportos városban él, majd mindenkinek balesetmentes versenyt kívánt. Keszegh Béla köszönetet mondott a szervező Komárom-Európa Futóegyesületnek. Hozzátette, bár a helyezés sem mellékes, a lényeg mégis az, hogy mindenki jól érezze magát.

Ezren futottak, köztük Priskin Tamás is

A versenyen több ismert arc is indult. Rajthoz állt Priskin Tamás válogatott labdarúgó is, aki Facebook-oldalán arról írt, bár már régóta vágyott rá, most volt alkalma először versengeni ezen a megmérettetésen. De versenyzett Dombay Gábor dél-komáromi önkormányzati képviselő is, aki korábban a görögországi Spartathlonon is részt vett.

Idén is elindult az 5,5 kilométeres távon a szlovák Maroš Kudlík is, aki rákos megbetegedésben gyerekként elveszítette fél lábát, mégis minden évben teljesíti a távot. Útját taps és biztató szavak kísérték. Nagy Béla fél karral 10 kilométert futott. Többen Lilláért futok feliratú pólót húztak, ugyanis a versenyt Petrók Lilla emlékének szentelték. A KFC Komárom fiatal labdarúgója pár napja tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Az Erzsébet híd lábánál már nem mindenki mosolya volt őszinte, de a szervezők frissítőponttal várták a megfáradt futókat. Sokan szívesen fogadták a vizet, míg mások gond nélkül szaladtak tovább a híd irányába. Az átkelő túloldalán szurkolói táblákkal várta pár srác az osztálytársaikat, akik megérkezve nagyon örültek a kedves gesztusnak, és újult erővel vágtak neki a sportcsarnok felé vezető útnak.