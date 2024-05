A vádirat szerint az elsőrendű és harmadrendű vádlott férfi, valamint a másodrendű vádlott nő 2022. október 29. és november 10. között egy Tatabányához közeli településen befogadta a gyermekotthonból szökésben lévő 13 éves sértettet, akit lakhatásért és ellátásért cserébe prostitúciós tevékenység folytatására bírtak rá.

Az I. rendű vádlott ebben az időszakban a fiatal beleegyezésével maga is többször végzett szexuális cselekményt a lánnyal. A másodrendű vádlott megkérte volt férjét, a negyedrendű vádlottat, hogy segítsen olyan személyt találni, aki pénzért igénybe venné az ideiglenesen náluk lakó szexuális szolgáltatásait. Találkozót beszéltek meg a férfi ismerősével, az V. rendű vádlottat, akivel a kislány találkozott is, és pénzért cserébe szexuális szolgáltatást nyújtott nekik.

A másodrendű vádlott ezután telefonon felhívta régi ismerősét, a VI. rendű vádlottat, akinek ő maga is rendszeresen nyújtott szexuális szolgáltatást anyagi ellenszolgáltatás fejében, és felajánlotta, a vádlott pedig elfogadta, hogy pénzért a sértettel is végezhet szexuális cselekményt. Az V. rendű és a VI. rendű vádlottak tudták, hogy a sértett a 14. életévét még nem töltötte be.