A kormány ezután is mindent meg fog tenni, hogy Magyarország gazdasága újra erős legyen, a magyar embereknek legyen munkája és a bérek tovább növekedjenek. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a háború véget érjen. Ezért fontos a júniusi választás is, amelynek a tétje, hogy háború vagy béke lesz Európában