Szerdán, május 22-én tart ülést a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság. Az egyik előterjesztés szerint újra tárgyalják a Zrínyi utcában a forgalomcsillapító bordák építését. Az áprilisi ülésen egyszer már elutasították a helyiek kérelmét, azonban a lakók félnek a gyorshajtóktól, ezért aláírást gyűjtöttek.

Fotó: 24 Óra/Google Maps

A Zrínyi utcába nincs sok ház. Jó esetben csak az hajtana be a kis utcába, aki ott lakik. Azonban a lakók nem ilyen szerencsések. Ugyanis ez a kis, alig 200 méteres szakasz ugyanis összeköti a forgalmas Gesztenye fasort a Bacsó lakóteleppel. De onnan nyílik a laktanya oldalsó bejárata is, illetve a lakótelepen található a Juniorka óvoda, illetve bölcsőde is. Így sokan, kikerülve a forgalmas Bacsó Béla utat, inkább a Gesztenye fasorról a Zrínyi utcán keresztül hajtanak át.

Gyorshajtóktól félnek a Zrínyi utca lakói

Hiába a 30-as sebességkorlátozó tábla, sokan a gázra taposnak, még ezen a rövid szakaszon is. A gyorshajtókat elégelték meg a lakók, és kérték az önkormányzatot, hogy helyezzenek el forgalomcsillapító bordákat az utcába. Az önkormányzat Környezetvédelmi és Városüzemeltetési irodája vizsgálta meg a kérelmet. Előterjesztésük szerint a Zrínyi utca és a Bacsó Béla lakótelep teljes szakaszára 2016-ban vezették be a 30-as sebességkorlátozást. A Zrínyi utca – Bacsó Béla lakótelep egységes kezelése akkor szakmailag indokolt volt. Ezért a sebességcsökkentő küszöbök elhelyezése esetén egységesen kellene kezelni a területet, vagyis a lakótelepen is el kellene helyezni ezeket a küszöböket, melynek támogatottságát nem látták indokoltnak.

Fotó: 24 Óra/Google Maps

Az iroda a helyszín adottságait is újból felmérte:

A Zrínyi utcában van járda, a gyalogosok közlekedése megoldott.

A honvédségnek a Zrínyi utca felé van egy kapuja, amit néha teherautók használnak.

Az útburkolat szélessége átlag 4 méter, a zúzottköves padkával együtt alkalmas a kétirányú közlekedésre.

Az információk alapján április az illetékes Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság végül úgy döntött, hogy a két területet továbbra is egységben kell kezelni és további forgalmi rend módosítást, sebességcsökkentő küszöb(ök) kiépítését nem javasolják: egyhangúan úgy döntöttek, hogy nem támogatja a forgalomlassító küszöbök kihelyezését.

Aláírást gyűjtöttek

A döntésről a kérelmezőket értesítették. Azonban a javaslatot benyújtók nem értettek egyet a döntéssel ezért az utcában aláírást gyűjtöttek: 18 fő Zrínyi utcai és 3 fő Szent István utcai lakó kérte a döntés felülvizsgálatát. A bizottság szerint a Zrínyi utcában egyébként összesen 23 lakóingatlan van a korlátozással érintett részen. Ebből 11 az érintett lakóingatlanok száma.

– A szakmai álláspontunk továbbra sem változott, mely szerint a Zrínyi utca és Bacsó Béla lakótelep egy forgalomszabályozási egységet, korlátozott sebességű övezetet alkot, de amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy ebből a Zrínyi utcát kiemeli és indokoltnak tartja a sebességcsökkentő küszöbök, párnák kihelyezését, elkészíti a tervező a konkrét helyszínre a vázlatokat, mely a közúti jelzőtáblák kihelyezésére, bevonására, küszöb, párna elhelyezésére vonatkozik – olvasható az előterjesztésben.

Hat forgalomcsillapító küszöb kellene

A Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda becslése alapján a Zrínyi utcában 2, a Bacsó Béla lakótelepen a fő átközlekedő utat számolva minimum 4 darab sebességcsökkentő küszöb, párna elhelyezése lenne javasolt. A helyszíneket és a konkrét darabszámot közlekedési tervezői vizsgálatot követően lehet meghatározni. A Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság május 22-én, szerdán dönt újra a lakók kérelméről.