A városban több helyen alakítottak ki meddőhányókat, amelyek a bányászati kitermelés során keletkezett földdel keveredett anyagokból állt össze. Ezt egy idő után hasznosították. Kálmán György, Kossuth-díjat is kapott azokért a találmányokért, amelyeket ennek a feldolgozására fejlesztettek ki. Szén is volt a meddőhányókban, ezek kitermeléséből különböző kategóriájú brikettet állítottak elő. Dallos István a meddőhányók mellett a Kossuth-díjas mérnökről is sokat mesélt a beszélgetés során.