Sorra osztja meg Magyarország miniszterelnöke az országjáró kampánykörútjának esztergomi állomásán készült felvételeket. Nemrégiben egy videó is megjelent a közösségi oldalán, melyben az látható, hogy Orbán Viktor Hernádi Ádám polgármester társaságában sétált végig a Simor János utca egy részén, majd felfedezték a tavaly átadott piacot.

Orbán Viktor rétest is vásárolt az esztergomi piacon.

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda

A Magyar Nemzet is megírta, hogy a kormányfő rétest is vásárolt a helyszínen, majd azt is elárulta az őstermelőnek, hogy mind az öt gyermekének visz egyet-egyet a rétesből. Hámory Áronnal, a Galagonya tanya vezetőjével is megismerkedett, akitől sajtot vett, sőt Orbán Viktornak még egy kávéra is volt ideje az esztergomi piacon.