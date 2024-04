Május 6. a Magyar Sport Napja, ezt az alkalmat a Tatabányai Sport Club is komolyan veszi. Az esemény délután négytől délután hétig tart, rengeteg lehetőséggel. A kilátogatók sportági bemutatókat nézhetnek végig, a gyerekek a szüleikkel is részt vehetnek különböző feladatokban és játékos gyakorlatok is elérhetőek lesznek a TSC válogatott versenyzőivel. A magyar sportikon, Erdei Zsolt is kint lesz a rendezvényen, vele csoportos edzések keretében lehet majd találkozni.

A TSC tervezett programjai

Fotó: Fekete Mate / Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook