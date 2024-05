Nem estek szét fejben

Don MacAdam szövetségi kapitány együttese a második percben hátrányba került, ám még az első harmadban fordított, pedig nem sikerült betalálnia egy ötperces emberelőny során. A második felvonásban 5 perc 48 másodperc alatt viszont négy gólt ütöttek a magyarok. A folytatásban Sofron István végleges kiállítást kapott térdelésért, a rivális pedig szépíteni tudott. A sikerből tizenhárom mezőnyjátékos vette ki a részét ponttal – lőtt gólt vagy adott gólpasszt –, öten egy pontnál többel zártak. A kétgólos Erdély Csanád két büntetőt is kihagyott.

Jól reagáltunk a bekapott gólra, nem befolyásolta a játékunkat, nem estek szét fejben a fiúk. Szerintem végig energikusak voltunk, a második harmadban sikerült öt perc alatt négy gólt lőni, így a harmadikban arra is tudtunk figyelni, hogy mindenki szinte ugyanannyit legyen a jégen, spóroltunk az erővel

– értékelte a meccset Don MacAdam, a magyar válogatott kanadai szövetségi kapitánya.

Véletlen ütközés volt, nem szándékos, a térdünk találkozott. Remélem, nem tiltanak el, és pályára léphetek a románok elleni meccsen. Fontos meccs lesz, ráadásul sok barátom, klubtársam játszik a riválisnál. Az mindig egy érzelmi plusz, ha a székelyek találkoznak

– mondta Sofron a meccs után, de sajnos a csíkszeredai születésű csatárnak csalódnia kellett. Sofron egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így nem játszhat Románia ellen. A torna fegyelmi bizottsága azok után döntött így szerda délelőtt, hogy felvételről megvizsgálta a magyar válogatott csatárának térdelését.

Nem annyira félelmetesek a románok

Szerencsére a román válogatott eddig teljesítménye nem kelthet félelmet a magyar csapatban. Románia előbb Olaszországtól, majd Szlovéniától is súlyos, 6-1-es vereséget szenvedett – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A 31 éves, bukaresti születésű csatár, Roberto Gliga a román válogatott egyetlen ízig-vérig román hokisa. Igaz, ő is erdélyi csapatban, a Brassóban játszik. Az édesapja nyomdokain halad, hiszen Marius Gliga is jégkorongozott, méghozzá kiválóan, ám ő sohasem hagyta el Bukarestet, a Steauát. A román válogatottban van még három honosított játékos, a finn Haaranen és két orosz, Zagidullin, valamint a KHL-ben anno egy évtizedet lehúzott, 39 évesen is gólerős Szkacskov.

Zagidullin és Szkacskov már két éve, a ljubljanai divízió I/A világbajnokságon is szerepelt a román csapatban, akkor a magyar válogatott 4-2-re győzött. A szintén kapus Adorján Attila Becze Tihamér útját járva anno vállalta a négyéves kihagyást, csak hogy magyar válogatott lehessen, de mert nálunk csak felkészülési tornákon kapott lehetőséget, a Csíkszereda kapusa az idei vb-re elfogadta a román invitálást és ismét román színekben szerepel.

A magyar válogatott pénteken a házigazda olasz, a szombati záráson pedig a szlovén válogatottal találkozik még. Az első két helyezett jut fel a 16 csapatos világelitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Divízió I/A-vb, Bolzano, 2. forduló:

Magyarország-Koreai Köztársaság 6-2 (2-1, 4-0, 0-1)

gól: Erdély (14., 31.), Sofron (17.), Stipsicz (25.), Sebők (28.), Mihály (29.), illetve Li J. Dzs. (2.), Sin (49.)

3. forduló

Magyarország-Románia 12.30