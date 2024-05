Már elkezdték a Fényes Fürdő amorf medencéjének felújítását. Michl József Tata polgármestere közösségi oldalán kitett videóban mutatja meg, hogyan haladnak a munkálatokkal.

Már fóliázzák a Fényes Fürdő amorf medencéjét

Fotó: Facebook/Michl József

A városvezető azt is megmutatja, hogy milyen erős műanyaggal fedik be a medence belsejét.

Megújul a Fényes Fürdő

– Ezerötszáz négyzetméter területű, vastag fólia kerül a medencébe. Alá geotextilt tesznek, hogy minél biztonságosabb és kényelmesebb legyen a fürdőzőknek is. A befúvókákat is teljesen újra szerelték. Egyébként durván 2 ezer köbméternyi vizet forgat meg a szivattyú négy óra alatt. Tehát egy teljesen tiszta, gyönyörűségesen szép strandon tudnak ezen a nyáron is a tataiak fürdőzni – mondta Michl József.