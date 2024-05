– Ezen technológiai megoldással az érintett medencerész hozzávetőlegesen 10 évig problémamentesen üzemeltethető lesz a másik medencerészhez, illetve a pancsolómedencéhez hasonlóan. Kiváltképpen, ha ezen idő alatt a

terület teljes vízrendezése, a tó- és patakmeder rehabilitációja is megtörténik – magyarázta a döntés okát a vezérigazgató.

Döntöttek

Pálházy Nándor azt is kiemelte, hogy a fóliázás hamarabb elvégezhető, mint a csempézés. Ez pedig fontos szempont a tervezett júniusi nyitás miatt. Azonban addig is sok feladat vár rájuk. Az előterjesztés szerint először szükséges az egységes textúrájú, sík felület kialakítása, majd erre geotextília kerül, illetve a fóliaréteg lefektetése és összehegesztése után a szegélyeket speciális fóliabádog elemekkel rögzítik. A fólia anyagtulajdonságaiból is adódóan vízzáró rétegként is funkcionál, így a medence téliesítése könnyebbé válik. Mivel a felújítás ára nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, több árajánlat bekérése alapján választották ki a kivitelezőt: 49 millió forintért végzik el a munkát.