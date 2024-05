– A kiterjedt mértékű meghibásodáshoz külső szakvállalkozás bevonása volt szükséges. Megtörtént a részletes kárfelmérés, viszont mivel itt nem egyszerű hibaelhárításról van szó és speciális berendezéseket kellett újra beszerezni, ezért a folyamatok átfutási ideje is hosszabb volt. Ha az időjárás is megfelelő lesz, akkor terveink szerint a jövő hétig (április-május fordulójára - a szerk.) a munkálatok is elkezdődhetnek, onnantól számítva azok 2-3 napon belül be is fejeződhetnek – írták válaszukban. Vagyis május első napjaira ígérték, hogy helyreáll a régi rend. Azonban a munkálatokra még két hetet várni kellett. Végül 9 héttel a baleset után működnek újra a jelzőlámpák.

A mentőautó , hogy kikerülje az elé hajtó személyautót az oszlopnak hajtott

Forrás: Beküldött

Mint arról a Kemma.hu is beszámolt: március 22-én egy mentőautó hajtott neki az Ady Endre úton, a kormányablak mellett az egyik jelzőlámpának. Egy közeli balesethez riasztott, megkülönböztető jelzéssel haladó mentőautó elé ugyanis kikanyarodott az Erzsébet tér felől egy személyautó. A helyszínen összesen heten sérültek meg. Két mentőst mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.