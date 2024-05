A nehézségek sajnos évszakoktól függetlenek. Összeszedtünk néhány korábbi bejegyzést, írást, ahol képviselők posztolták ki, hogyan bénult le a megyeközpont - nemcsak most, a hétvégén. Borsónyi, sőt, cseresznye méretű jégverés sújtotta Tatabányát pünkösdhétfőn délután. A hirtelen lezuhanó eső is nagy káoszt okozott: az autósok alig tudtak haladni, sőt, volt a városnak olyan szakasz is, ahol összefüggő víztükör keletkezett, és száraz lábbal nem lehetett közlekedni a járdákon, amelyek persze nem is látszottak.