Ukrán védővel erősítette meg keretét a Dorogi FC

A Dorogi FC a tapasztalt ukrán védővel, Ryashko Mykhayloval erősítette meg keretét, aki már a csapat felkészülési mérkőzésein is bizonyította tudását.

A Dorogi FC javában készül már az NB II. tavaszi szezonjára. Lejátszotta felkészülési mérkőzéseit és a téli szünetben a keretet is sikerült megerősítenie a klubnak. A védelem tengelyébe érkezett a magyar-ukrán kettős állampolgárságú labdarúgó Ryashko Mykhaylo. A bekk már szerepet kapott a csapat felkészülései mérkőzései során is, ahol teljesítményével sikerült meggyőznie a vezetőséget, így a klub szerződést is kínált a játékosnak.

Új védő a fedélzeten

Ryashko Mykhaylo 1996.11.05-én született Munkácson, az ukrán mellett pedig magyar állampolgársággal is rendelkezik. Pozícióját tekintve belső védő, pályafutását Ukrajnában az FC Hoverla Uzhhorod-nál kezdte, majd hazánkba szerződött a Balmazújvárosba. A magyar kitérő után újra nevelő klubja foglalkoztatta, ahol 17 ukrán elsőosztályú meccsen játszott. Kölcsönben folytatta 2016-ban az FC Mariupol együttesénél, majd a Kisvárda csapatához került 2017-ben, ahol 40-szer szerepelt az NB2-ben. Ryashko jelentkezett a kerethez próbajátékra, a kezdőcsapat tagja volt Mezőkövesd és a Komárno ellen is, teljesítménye pedig meggyőzte szakmai stábot.

Időközben pedig a csapat lejátszotta leszervezett edzőmérkőzéseit, ahol tisztes helytállás mellett a gárda javarészt döntetleneket játszott. Első idei edzőmérkőzését a csapat az SKF Sered csapata ellen játszotta 2-2-es végeredménnyel. Az NB I.-ben kiválóan szereplő Mezőkövesdi Zsóry FC ellen is jól tartotta magát a Dorog és sikerült egy izgalmas 1-1-es mérkőzést játszani. A szlovák másodosztálybeli KFC Komarno ellen sem változott a tendencia és itt is döntetlennel, 0-0-val zárult a találkozó. Utolsó leszervezett mérkőzésén a Dorog a cseh harmadik osztálybeli MFK Frdyek Místek csapatával csatázott, ahol végül egy szoros mérkőzésen a cseh csapat tudott 1-0-s eredménnyel diadalmaskodni.

Balogh Pál, a Dorogi FC szakmai igazgatója az őszi szezon értékelése során elmondta számunkra, hogy a tavaszra a fő cél, hogy a csapat az első tíz együttes között végezzen. ám ha a nagyobb sérülések elkerülik a gárdát, akkor a 6. hely sem elképzelhetetlen.

A téli szünet után a Dorog a bajnokság első mérkőzését február 2-án, vasárnap 17.00 órakor játssza az Új Hidegkúti Nándor Stadionban az MTK ellen. Mindemellett a csapatra még a Magyar Kupa nyolcaddöntője is vár, amelyet a Dorog otthoni környezetben játszik február 12-én, szerdán 14.00 órakor. Az ellenfél pedig III. kerületi TVE csapata lesz.