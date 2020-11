Tatabányai e-sportoló juttathatja csúcsra FIFA 21-ben Komárom-Esztergom megyét

Komárom-Esztergom megyét egy 16 éves e-sportoló képviseli FIFA 21-ben az országos bajnokság régiós döntőjében. A sportról és a karrierről beszélgettünk a tatabányai Kelemen Bertolddal és édesapjával.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az e-sport hazánkban is. Ennek csalhatatlan jele, hogy Magyarországon jelenleg nagyjából 3,8 millió felnőtt játszik videójátékokkal, amiből közel 540 ezren vallották magukat e-sportolónak. Ezt meglovagolva a Mediaworks Hungary Zrt. az év végére FIFA 21-ben és League of Legendsben is meghirdette „A Megyék Csatája Országos E-sport Versenyt”. A két népszerű e-sportjátékban a megyei selejtezők, majd a megyei döntők után a legjobbak régiós szinten mérik össze erejüket.

A megyei selejtezők a napokban értek véget, így eldőlt, hogy FIFA 21-ben ki képviseli Komárom-Esztergomot régiós szinten. Az első megyei selejtezőben Kelemen Bertold győzött, míg a másodikban Greskó Mihály, így kettőjük között dőlt el a továbbjutás. Az oda-visszavágós rendszerben lebonyolított döntőt rekordkülönbséggel nyerte a mindössze 16 esztendős Kelemen Bertold, aki 14-2-vel gyűrte le ellenfelét az egész ország által látott közvetítésben. Az országos főtáblán Budapest, valamint Heves, Nógrád és Pest megye legjobbjai lesznek Berti ellenfelei.

A 16 éves e-sportoló az Illés Akadémia Spirit növendéke, és szakértők szerint az egyik legtehetségesebb játékos az országban. A fiatal tehetséggel, valamint édesapjával, Kelemen Zsolttal beszélgettünk. A játékos elárulta portálunknak, hogy mindössze két éve veszi komolyan ezt a sportágat, hiszen előtte csak hobbiszinten foglalkozott a FIFA-val. Életkora egyébként többször is problémát okozott számára, hiszen a legtöbb versenyen csak 16 éves kor felett lehet indulni, addig csak az online térben lehet egymás ellen versenyezni.

– Hétköznaponként 1-2 órát töltök gyakorlással, az iskolai tanulmányaim nem engednek többet. Hétvégén viszont 3-4 órát is játszom, mivel minden héten le kell játszanom 30 mérkőzést, amiből 27-et meg kell nyernem, hogy nemzetközi versenyeken is indulhassak – árulta el portálunknak az Illés Akadémia Spirit sportolója, aki hozzátette, hogy szeretne nemzetközi versenyeken is elindulni, és ehhez a legfőbb akadály elhárult, hiszen már betöltötte a 16. életévét.

– Magyarországon még gyerekcipőben jár az e-sport, de szerencsére egyre nagyobb figyelmet kap – kezdte Kelemen Zsolt, a sportoló édesapja, egyben menedzsere. Tudom, hogy a fiam tehetséges, az eredmények is ezt mutatják. Folyamatosan járunk versenyekre, mindenhová elkísérem. Az Illés Akadémia mindenben segít, hiszen ahogy általában a többi sportág, ez is költség­igényes. Ehhez lenne jó egy szponzor, hiszen ahogy egyre magasabb szintre kerülünk, úgy egyre több lesz a kiadás is – zárta gondolatait az édesapa.