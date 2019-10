Szuperhősök is odatették magukat a bajóti jótékonysági akadályversenyen

A Bajóthoz tartozó Szarkáspusztán rendezte meg a Fair Play Sportegyesület az Adrenaline terep- és akadályfutó versenyt. A bevétel egy részét egy kerekesszékes kislánynak ajánlották fel a szervezők.

A versenyen profi, amatőr, csapat, családi, superhero és gyermek kategóriában állhattak rajthoz a futók. A hét kilométeres – gyermekek számára egy kilométeres másik pályát jelöltek ki – táv huszonnyolc akadályt tartogatott magában, és közülük többet is csak komoly fizikai erőfeszítés révén küzdhettek le a terepfutók. A résztvevőknek földbe ásott traktorkerekeken is át kellett bújniuk, míg voltak olyan szakaszok, hogy rámpára kellett felfutniuk, majd onnan leugraniuk, a célegyenes előtt pedig szögesdrót alatt kellett átkúszniuk.

A profi futam győztese Szokolics Norbert lett, akinek meg sem kottyant a nehézségekkel teletűzdelt pálya. 40 perc 7 másodperc alatt teljesítette a távot, majd a ponyván hason csúszva fejezte be a versenyt, idejével emellett az abszolút győzelmet is ő szerezte meg. Az amatőr futamot Jung Péter nyerte meg Nagy S. Miklós és Czibor Csaba előtt. A nők közül a legjobb idővel Szalanyai Niki büszkélkedhetett, aki kicsivel több, mint 52 perc alatt futotta végig a pályát.

Aznap rendeztek egy superhero futamot is, melynek résztvevői szuperhős ruhában versenyeztek: ezt a versenyszámot Tóth-Cseri Viktor nyerte meg, a csapatversenyben pedig a New Form Group Fitness diadalmaskodott. Azok sem unatkozhattak, akik nem mérettették meg magukat: számukra ingyenes egészségügyi mérési lehetőséget biztosítottak, továbbá a sárisápi önkéntes tűzoltók révén a tűzoltást is kipróbálhatták. A szervezők az Adrenaline verseny bevételének egy részét egy mozgáskorlátozott kislánynak, Izsó Veronikának ajánlották fel.