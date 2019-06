Tour de Ovi és poroltóhajítás is várta a gyerekeket a Kihívás Napján

Több megyei településünk is csatlakozott a Kihívás Napja-programsorozathoz. Az ország legnagyobb szabadidősport rendezvényének a lényege az, hogy ezen a napon legalább tizenöt percet mozogjunk.

Tatabányán, ahogy arról beszámoltunk, gyerekek tucatjai lepték el a sportcsarnok mögötti műfüves pályát és környékét. Futkostak, birkóztak, és kipróbáltak különböző sportágakat. A Kihívás Napján csaknem húsz különböző sportág kiváló képviselői, sportolói és edzői várták a fiatalokat. A legnépszerűbb mégis az ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, az Exatlon Hungary férfi győztese, Esztergályos Patrik volt.

Esztergomban a Honvéd Utcai Óvoda is csatlakozott az országos programsorozathoz, amelynek keretében az óvodapedagógusok változatos programokat szerveztek a gyermekeknek. A közelgő Tour de Hongrie-verseny kapcsán Tour de Ovi névvel kerékpáros ügyességi versenyt is rendeztek, ugyanakkor az udvaron floorballozhattak, akadálypályát teljesíthettek, de a labdarúgás és a közös táncos-zenés foglalkozás is népszerű volt a fiatalok körében. Bőhm Erika óvodapedagógus vitamintornát is tartott az óvodásoknak.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp (ÖTES) második alkalommal várta az érdeklődőket a tavaly felavatott szertárukhoz. A kihívást keresők az időjárási körülményeket figyelmen kívül hagyva, két darab poroltó készülékkel a kezükben teljesíthették a parkolóban kialakított akadálypályát. A bátor jelentkezők pedig poroltódobásban mérték össze erejüket. A szertárban az érdeklődők megismerkedhettek a Maminbaba hordozós latin fitnesszel is, majd különböző feladatokkal tölthették el idejüket az érdeklődők.