Üres lelátók előtt nyerte meg a Grundfos Tatabánya KC a VÁC elleni meccset. Nem sokkal később a szövetség bejelentette: nem is lesz több bajnoki egy ideig.

Csak rövid idő kellett ahhoz, hogy a vendégek akklimatizálódjanak, és alkalmazkodjanak a rendhagyó körülményekhez, az üres lelátókhoz. Az új koronavírus elleni védekezés jegyében péntekig zárt kapuk mögött rendezték meg a meccseket, szombattól azonban az egész bajnokságot befagyasztják. Aztán már egyértelművé tette a Tatabánya, hogy nem csak a papírforma szerint esélyese a mérkőzésnek, és végül teljesen megérdemelt magabiztos győzelmet aratott.

Öt-hat perc kellett ahhoz, hogy az ürességtől kongó csarnokban is otthonosan érezze magát a Tatabánya, és gyakorlatilag mindössze eddig halad fej-fej mellett a két együttes is. Ettől kezdve a vendégeknél Vranjes és Ancsin szinte felváltva lőtte a gólokat. A huszadik perc tájékán mégis időt kért a Kék Tigrisek mestere, Matics Vladan. Ennek néhány pontatlanság, valamint az időközben hétgólosra duzzadt tatabányai előny ötre olvadása volt az oka. Mindenesetre a Matics-csapat gyorsan rendezte sorait, így meglehetősen magabiztos előnnyel zárta az első harminc percet.

Kézilabda NB I., férfi, 19. forduló

Vác – Grundfos Tatabánya KC 24- 34 (13 -19)

Vác, vezette: Fekete T., Tóth D.

Tatabánya: Bartucz – Pásztor Á. 5, Ancsin 6, Győri M. 4, Vranjes 5, Borzas 2, Holpert 4. Csere: Borbély Á. (kapus), Balogh Zs. 5 (4), Szász A. 3, Dénes, Ilyés, Davidovics. Edző: Matics Vladan.

Az eredmény alakulása, 5. p.: 2-1, 11. p.: 3-7, 17. p.: 5-11, 24. p.: 11-16, 35 p.: 16-22, 43. p.: 19-27, 48. p.: 22-27, 52. p.: 22-31, 55. p.: 23-33.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, illetve 5/4.

A szünet után is komolyan vette a játékot és az ellenfelet is a Tatabánya. Ekkor Pásztor nyújtott átlagon felüli teljesítményt. Ezért a második félidő elején folyamatosan öt–hét góllal vezetett már a vendég alakulat. Ez azért annak is köszönhető volt, hogy az első játékrészben jól teljesítő Bartucz helyére beálló Borbély is ott folytatta, ahol kollégája abbahagyta.

A félidő derekán néhány könnyelmű megoldás borzolta a tatabányai szakvezetők idegeit, különösen, amikor a Duna-parti gárda három gólt lőtt zsinórban. De néhány perc alatt helyreállt a világ rendje, ismét megnyugtató lett a Bányász előnye. Sőt a vendégek a meccs végéig még növelték is azt. Így tízgólos győzelmet aratott a Tatabánya.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Nézők nélkül ez nem ugyanaz a játék, hiszen a csapatok a szurkolóikért is kézilabdáznak. Le a kalappal a srácok előtt, hogy ilyen hangulatban is végig koncentráltak és komolyan vették a dolgukat.

VKSE KFT Vác – Grundfos Tatabánya KC – az MTVA engedélyével Közzétette: Grundfos Tatabánya Kézilabda Club – 2020. március 13., péntek