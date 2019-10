Nagyon hazahozná a bajnoki pontokat a Tatabánya

A tatabányai kézilabdacsapat a sorsolásából, valamint a gárda háza táján tapasztalható sérüléshullámból adódóan sincs könnyű helyzetben. Az eddig lejátszott négy bajnoki forduló mérkőzéseiből eddig csak egyet tudott megnyerni a Matics-csapat. Most szombaton ezt a számot szeretnék kettőre növelni...

Ahogy a tatabányai Földi Imre Sportcsarnoknak, úgy a komlói sportközpont kézilabdapályájának is van egy sajátságos atmoszférája, amely alól az ellenfelek is csak ritkán tudják kivonni magukat. Nem véletlen, hogy a helyi csarnokot is sokan oroszlánbarlangként emlegetik, ahonnan minden rivális „izzadtan” jön ki… Nos, ide látogat ma Matics Vladan vezetőedző együttese, amely azért korábban már nem egyszer győzött az egykori bányászvárosban.

– Bányász-rangadó lesz ez a javából – emelte ki a vendégek szakvezetője. – Komlón mindig nehéz jó eredményt elérni. Ez abból is adódik, hogy a hazai drukkerek mindig kiváló hangulatot teremtenek, és űzik, hajtják csapatukat az első sípszótól a lefújásig. De, ha csatlakozni szándékozunk, úgymond a felsőházhoz, akkor most győznünk kellene. Nagyon haza akarjuk hozni a két bajnoki pontot…

Kézilabda NB I., férfi, 5. forduló

Komló – Grundfos Tatabánya KC

Komló Városi Sportközpont, szombat, 18 óra.

Mivel a Tatabánya viszonylag sok játékost adott a válogatottba, így a kék-fehérek csak a hét közepétől tudtak három olyan taktikai edzést tartani, amin teljes volt már a keret.

– Tudja mindenki, hogy akadnak gondjaink – emelte ki Matics mester. – Két súlyos sérültünk van, Juhász Ádám és Vitalij Komogorov, de kisebb panaszokkal többen is bajlódnak. Most viszont már legalább lesz irányítónk, mert Győri ismét játékra alkalmas állapotban van.

A hétvégi összecsapáson Nagy Ferenc és Túróczy József játékvezetők fújják majd a sípot.