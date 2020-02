Nagyon fontos mérkőzés elé néz a Tatabánya a Földiben

A sikeres berlini EHF-kupa fellépést követően a Kék Tigrisek most a Zöld Sasokkal találkoznak. Ez a találkozó az élvonal igazi rangadójának számít, amelynek végkimenetele egyik csapat számára sem közömbös.

A házigazdák gyakorlatilag menetből érkeznek a hazai rangadóra. Olyannyira, hogy a Matics-csapat még vasárnap is edzést tartott, illetve videózott. Ha a nemzetközi porondon fontos volt a csoportkör második találkozója, úgy a honi pontvadászatban legalább ekkora jelentőségű a fővárosiak elleni összecsapás. Arról nem is szólva, hogy a két nagy kivételével az egyik gárda, amely megfogta a Tatabányát a bajnokságban, az éppen a Ferencváros volt.

– Nehéz feladat vár ránk – emelte ki Sibalin Jakab edző, Matics Vladan szakvezető jobbkeze. – Céljaink elérése szempontjából pedig még talán fontosabb is ez a találkozó, mint a kupameccs, hiszen elsődlegesen a bajnoki bronzra hajtunk.

Sibalin edző azt is elmondta, hogy a sérültek állapotában nincs különösebb változás. Azaz Győri Mátyásra, Juhász Ádámra és Milos Vujovicsra továbbra sem számíthatnak.

– Ebben a szezonban jóformán egyetlen meccsen sem tudtunk komplett gárdával pályára lépni – hangsúlyozta Sibalin Jakab. – Ennek ellenére minden problémán túl tudtuk tenni magunkat. Most is arra számítunk, hogy ezt a kiélezettnek ígérkező csatát is megnyerjük, különösen, hogy hazai környezetben, lelkes szurkolóink előtt játszhatunk. Ha nyerünk, még közelebb kerülhetünk terveink megvalósításához.

A rangadón Andorka Miklós és Hucker Róbert játékvezetők fújják majd a sípot.