Most már Szeged is tudja, milyen kemények a tatabányaiak

A szegedi Strong Body Throwdownon embert próbáló feladatokat gyűrt le a négyfős tatabányai küldöttség, és egy első helyet is bezsebeltek, hála Nagy Ancsának.

A közelmúltban a szegedi Strong Body Throwdownon szerepelt eredményesen a Cutler Pulzus Fitness különítménye, vagyis Varga Renáta, Nagy Ancsa Nagy, Zábráczki Gyula és Kuti Ádám. Az egyáltalán nem könnyű, crossfites WOD-ok (jelen esetben feladatok és nem napi edzések – work of the day) bizony igen kemények voltak, csakúgy, mint maga kvalifikáció is, hiszen ahhoz is egy embert próbáló feladatsort kellett végrehajtani, hogy eldőljön, milyen kategóriába juthatnak be a versenyzők.

Magán a szegedi versenyen 9 feladat várt a versenyzőkre. Többek között kezén kellett járniuk, várt rájuk deadlift, futás, úszás, SUP-ozás, súlymellényben kézállásban nyomás is többek között. A versenyt élőben is közvetítették a Youtube-on, íme a szeptember 15-i versenynap:

Varga Reni végül a 7. helyen végzett, Zábráczki Gyula a döntőben volt kénytelen sérülése miatt abbahagyni, így 8. lett, Kuti Ádám a 3. helyen zárta az RX-mezőnyt, míg Nagy Ancsa megnyerte a versenyt.