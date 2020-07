Komárom után alsóbb osztályban folytatja a rutinos gólvágó Kenesei

Mint ismert, a koronavírus-járvány miatt az NB I.-en kívül minden magyar bajnokság, így az NB III. is félbeszakadt, így Kenesei Krisztián utolsó komáromi szezonja csonka volt. A 43 esztendős támadó a félbeszakadt szezonban tíz alkalommal volt kezdő Bozsik Péternél, ötször a cserepadról szállt be, és kétszer volt eredményes. A harmadosztályban már nem látjuk többé a rutinos válogatott támadót, de a Pest megyei másodosztályban szereplő Ráckeve csapatánál még folytatja.

„Bozsik Péterrel megbeszéltük korábban, hogy heti háromszor járok le edzésre, valamint a mérkőzésekre, de egyre jobban fáradtam. Az idei szezonban már nem is játszottam annyit, de ez közös megegyezés volt a trénerrel. Szerettem Komáromban futballozni, jó volt a közösség, de innentől a fiataloké a főszerep” – kezdte Kenesei Krisztián.

„Egyéni edzéseket csinálok Ürömön, oktatom a csatárokat, az MTK-nál is edzősködöm, valamint az öregfiúk csapatának oszlopos tagja vagyok. Hiányzott az öltöző szaga, és még mindig nagyon szeretek futballozni, ezért is játszom még ennyi idősen. Böőr Zoltánon keresztül megkeresett a Ráckeve, hogy tudok-e nekik segíteni, és végül hamar igent mondtam. Edzésekre már nem kell járnom, de a mérkőzéseken ott leszek” – zárta a népszerű, Kenő becenévre hallgató futballista.

Kenesei hosszú pályafutása

Kenesei Krisztián első mérkőzését 1996-ban játszotta az MTK színeiben. A kék-fehéreknél 177 alkalommal lépett pályára, majd előbb Győrbe, egy évvel később pedig Zalaegerszegre igazolt, ahol bajnok is lett, épp Bozsik Péter irányításával. A gólkirály cím külföldi szerződést ér, így Kínában is kipróbálhatta magát a támadó, majd egy hazai kitérő (Győr, Vasas) után Olaszországban is futballozhatott. Hazatérését követően a Haladásnál töltötte legjobb éveit, majd egy éves pápai és fővárosi kitérő után 2018-tól 2020-ig Komáromban futballozott, ahol az előző szezonban 17 alkalommal volt eredményes. A válogatottban 29 mérkőzésen 9 gólt szerzett.