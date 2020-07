Hosszas szünet után hamarosan újra pattog a labda a megyei focipályákon

Hamarosan kezdődik az új bajnoki szezon, augusztusban már újra bajnoki mérkőzések lesznek a megyei osztályokban, a Magyar Kupa pedig még annál is korábban indul.

Hosszas szünet után hamarosan újra pattog a labda a megyei pályákon. A nevezések lezárulta után kiderült, hogy milyen változások várhatóak a megyei bajnokságokban, hogyan és mikor indul a szezon. Khéner Lászlóval, az MLSZ megyei igazgatójával beszélgettünk.

„A férfi felnőtt szezon a Magyar Kupa megyei selejtezőivel indul majd útnak. Az egyetlen első fordulós mérkőzés az Ászár–Vértessomló július 26-án kezdődik, majd a második forduló augusztus 2-án veszi kezdetét. Itt már minden nevező csapat pályára lép. A megyei bajnokságból kettőt adhatunk az országos főtáblára, a Tatabánya, a Dorog és a Komárom alanyi jogon indul” – kezdte Khéner László.

„A megyei első osztály végül 13 csapattal indul útjára, így ismét tervezünk rájátszást. A bajnokság augusztus 16-án kezdődik majd. A megyei másodosztály összetétele kissé megváltozott, hiszen a Környe egy szinttel feljebb indul majd, a Felsőgalla pedig a megyei harmadosztályba adta be a nevezését. Helyüket a Táttal, a Kisbérrel és a Tokoddal töltöttük fel, így végül 16 csapat fog indulni. A harmadosztályban van két olyan csapatunk, akik az előző szezonban indultak, most viszont nem: a Héreg és a Bajna nem indít idén felnőttcsapatot, viszont visszatér a vérkeringésbe a Lábatlan, a Dad és az Epöl, valamint a Süttő indít egy második csapatot a harmadosztályban. Így összesen 25 harmad­osztályú csapat áll a rajtkőhöz a szezonban” – folytatta.

„Egy újdonság is lesz ebben az idényben. Mivel a bakonyaljai térségben rendkívül sok műfüves kispálya épült a közelmúltban, így egy helyi, kispályás bajnokságot is szervezünk. Gyakorlatilag minden csapat játszhat otthon, így tesztjelleggel indítunk ott is egy tornát. Nőtt az Öregfiúk-bajnokságban induló csapatok száma is. A Komárom és a Zsámbék eddig más bajnokságban indult, ám most hozzánk neveztek, valamint a bakonyszombathelyiek is. Töretlenül fejlődik a női labdarúgás is megyénkben, az U15-ben már a tavalyi torna jellegből bajnoksággá fejlődtünk. A férfi utánpótlásban egy év alatt kiderült, hogy jó döntést hoztunk azzal, hogy leválasztottuk az U19-et a felnőttől, így nem kallódik el annyi tehetséges játékos” – zárta Khéner László, megyei igazgató.